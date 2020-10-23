Квят: я не получал удовольствия от пилотажа, было очень трудно войти в ритм

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Португалии Формулы-1.
«Было очень трудно войти в ритм во второй практике, так что ряд вещей по-прежнему непонятен, нужно будет всё проанализировать. В настоящий момент нет никаких хороших ощущений, но это нормально, потому что трасса ещё очень скользкая. Нужно будет поработать над рядом вещей перед субботой, чтобы понять, что работает лучше всего в подобных условиях.
Сегодня не получал удовольствия от пилотажа, потому что сцепление было очень низким, машина довольно сильно скользила — вероятно, это станет испытанием. Нам нужно изменить на машине ряд вещей, чтобы понять, какой баланс правилен для этой трассы», — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».
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