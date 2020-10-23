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Риккардо находится под расследованием за нарушения регламента

Риккардо находится под расследованием за нарушения регламента
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо находится под расследованием, сообщает пресс-служба ФИА. Дело в том, что во время тестов новых шин «Пирелли», которые проходили в первые полчаса второй свободной практики Гран-при Португалии, австралиец использовал неполный комплект перспективной резины. В команде перепутали покрышки и перепутали левые передние покрышки.

Стюарды рассматривают этот эпизод и позже вынесут вердикт.

Напомним, вторая свободная практика в Португалии ознаменовалась несколькими инцидентами. У пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли загорелся болид, а Макс Ферстаппен и Лэнс Стролл столкнулись. В итоге сессия дважды прерывалась красными флагами.

Даниил Квят во второй тренировке показал семнадцатое время.

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