Риккардо находится под расследованием за нарушения регламента
Пилот «Рено» Даниэль Риккардо находится под расследованием, сообщает пресс-служба ФИА. Дело в том, что во время тестов новых шин «Пирелли», которые проходили в первые полчаса второй свободной практики Гран-при Португалии, австралиец использовал неполный комплект перспективной резины. В команде перепутали покрышки и перепутали левые передние покрышки.
Стюарды рассматривают этот эпизод и позже вынесут вердикт.
Напомним, вторая свободная практика в Португалии ознаменовалась несколькими инцидентами. У пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли загорелся болид, а Макс Ферстаппен и Лэнс Стролл столкнулись. В итоге сессия дважды прерывалась красными флагами.
Даниил Квят во второй тренировке показал семнадцатое время.
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