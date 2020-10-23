«Не моя проблема». Ферстаппен ответил на жалобы по поводу его оскорбительных слов

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал недовольство некоторых болельщиков тем фактом, что после столкновения с пилотом «Рейсинг Пойнт» Лэнсом Строллом он раскритиковал канадца, используя слова «дебил» и «монгол». Последнее слово считается в Великобритании особенно оскорбительным, так иногда употребляется в адрес людей с синдромом Дауна.
На вопрос, что он думает о том, что некоторых людей могли оскорбить его слова, Ферстаппен коротко ответил: «Это не моя проблема».
Также голландец прокомментировал аварию: «Если честно, не могу слишком много про это говорить, потому что был сильно удивлён. Он повернул, когда я приближался к нему. Не знаю, куда мне нужно было деваться. Начинал свой круг, а он только что завершил свой. Это была вторая практика — досадно, что мы столкнулись. Это был очень необязательный инцидент».
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