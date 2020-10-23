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«Рено» вынесли предупреждение за путаницу с шинами Риккардо

«Рено» вынесли предупреждение за путаницу с шинами Риккардо
Авто / Формула-1 0

Стюарды Гран-при Португалии Формулы-1 рассмотрели нарушение регламента, допущенное французской командой «Рено» во время второй пятничной тренировки. Механики «Рено» перепутали передние левые колёса из двух комплектов прототипных шин «Пирелли», созданных с прицелом на 2021 год. Соответственно Риккардо дважды выезжал на трассу, используя переднее левое колесо из другого комплекта.

Стюарды постановили, что такое нарушение не дало «Рено» никакого спортивного преимущества, тем более что речь шла об использовании перспективных покрышек на следующий сезон. В соответствии с регламентом команда получила от судей официальное предупреждение.

Напомним, что одним из трёх стюардов Формулы-1 в Португалии является россиянин Виталий Петров.

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