Вассёр — о решении по составу: впереди ещё шесть Гран-при, нет необходимости спешить

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр ответил на вопрос, как будет приниматься решение по одному из пилотов команды на следующий сезон. Считается, что судьбу одного из мест определяет «Феррари», однако во время пресс-конференции ФИА журналисты поинтересовались, учитывается ли при этом мнение самого Вассёра и его команды.



«Если вы не ожидаете от меня ответа, то вы правы: вы его не получите. Решение не будет принято без обсуждений, в целом здесь нет крайностей — чёрное или белое. Нам нужно изучить, что было в последних гонках, и посмотреть на эволюцию гонщиков Формулы-2. Не забывайте, что у нас впереди ещё шесть Гран-при, так что нет необходимости спешить с решением. Это самое главное», — заявил Вассёр.



Интересно, что ранее босс «Альфа Ромео» предполагал, что решение будет принято уже к концу октября.



Считается, что так называемую вакансию «Феррари» должен сохранить Антонио Джовинацци. Его потенциальными конкурентами в борьбе за место считаются Мик Шумахер, Каллум Айлотт и Роберт Шварцман, однако, по последним данным, немец подпишет контракт с «Хаасом».