Формула-1. Гран-при Португалии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:10

Сегодня, 25 октября, на стационарной трассе «Алгарве» в Портимане состоится гонка 12-го этапа сезона-2020 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Португалии.



После одиннадцатого этапа Формулы-1, стартовавшего в начале июля двумя гонками на австрийском автодроме «Ред Булл Ринг», в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 14 очков и находится в общем зачёте на 14-й позиции.



Начало гонки запланировано на 16:10 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.



Формула-1. Гран-при Португалии — 2020. Онлайн-трансляция гонки