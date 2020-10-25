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Формула-1. Гран-при Португалии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:10

Формула-1. Гран-при Португалии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:10
Авто / Формула-1 0

Сегодня, 25 октября, на стационарной трассе «Алгарве» в Портимане состоится гонка 12-го этапа сезона-2020 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Португалии.

После одиннадцатого этапа Формулы-1, стартовавшего в начале июля двумя гонками на австрийском автодроме «Ред Булл Ринг», в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 14 очков и находится в общем зачёте на 14-й позиции.

Начало гонки запланировано на 16:10 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Португалии — 2020. Онлайн-трансляция гонки

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