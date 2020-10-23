Хэмилтон назвал вторую тренировку «ужасной» и признал, что ему нужно сделать «шаг назад»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Португалии, отметив, что вторая тренировка получилась ужасной. Британец рассказал также о трассе в Портимане.

«Добиться нормального баланса было действительно тяжело. Первая тренировка, вероятно, была для меня более удачной, хотя я не чувствовал себя в машине хорошо. Затем мы внесли некоторые изменения и вторая сессия получилась ужасной. Нужно сделать пару шагов назад, понять, что пошло не так, и изучить, в чём мы можем прибавить.

Что касается трассы, то она ставит перед нами большие вызовы. Перепады просто невероятные. Иногда просто не видишь, куда едешь. В восьмом повороте просто смотришь в небо и не знаешь, что ждёт тебя за холмом», — приводит слова британца Crash.