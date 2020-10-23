Вольф — о будущем Расселла в «Уильямсе»: это не наше решение

Глава «Мерседеса» Тото Вольф дал понять, что не намерен вмешиваться в ситуацию вокруг контракта пилота молодёжной программы немецкой команды Джорджа Расселла с «Уильямсом». По словам функционера, решение будет приниматься в Гроуве.

«Это решение «Уильямса». Все мы знаем, на что способен Джордж. Он будущая звезда и по-прежнему не проигрывал напарникам в Формуле-1. Порой он показывает яркие выступления в машине, которая на данный момент неконкурентоспособна. Но есть финансовые реалии, и о них я, безусловно, не могу судить. У «Уильямса» новые владельцы, им решать, с чем они хотят двигаться дальше.

Мы обсуждаем будущее Расселла, но, как я уже говорил, это будет решение «Уильямса», — приводит слова Вольфа RaceFans.

В СМИ не утихают слухи о том, что место Расселла в «Уильямсе» займёт Серхио Перес.