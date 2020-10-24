Экс-пилот Формулы-1 объяснил, почему Перес станет лучшим напарником для Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1 Гидо ван дер Гарде считает, что руководству «Ред Булл» следует присмотреться к гонщику «Рейсинг Пойнт» Серхио Пересу и предоставить тому контракт в команде на 2021 год. По слова ван дер Гарде, именно Перес станет лучшим напарником для Макса Ферстаппена.

«Думаю, Перес будет хорошим напарником для Макса. Полагаю, Хельмут Марко понимает, что Максу рядом нужен опытный пилот, который может набирать очки, который быстр и может быть поблизости.

Сейчас они завершат сезон с Албоном, а затем, надеюсь, это случится. У Переса есть всё. Он набрал в Формуле-1 650 очков. Он показывает, что быстр, и кроме того, за ним есть большой бюджет", — приводит слова ван дер Гарде GPblog.

Напомним, место Переса в «Рейсинг Пойнт» («Астон Мартин») с 2021 года займёт Себастьян Феттель.