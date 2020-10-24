Ралли-марафон «Африка Эко Рейс-2021» отменён из-за коронавируса

Руководитель марафона «Африка Эко Рейс» Жан-Луи Шлессер объявил об отмене гонки в 2021 году.



«Несмотря на то что 2020 год пострадал из-за пандемии, организационная группа «Африка Эко Рейс» приложила все усилия, чтобы достичь успеха в организации мероприятия. Наша основная цель заключалась в адаптации к ограничениям, вызванным COVID-19. Всего в мероприятии должны были принять участие более 600 человек из более чем 30 разных стран.



Однако сегодня утром мне пришлось прийти к болезненному решению и отменить 13-й «Африка Эко Рейс», который должен был проходить с 5 по 17 января. Несмотря на всю организационную работу, внешние факторы вынудили нас принять это решение, поскольку отмена в последнюю минуту — плохой вариант, и это было бы слишком рискованно для всех участников с финансовой точки зрения. Все уплаченные взносы будут возвращены или оставлены по запросу команд до следующей гонки», — говорится в заявлении Жана-Луи Шлессера.