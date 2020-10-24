Боттас — лучший в третьей практике Гран-при Португалии, Квят — 12-й

На автодроме в Портимане завершилась третья свободная тренировка Гран-при Португалии. Лучшее время по её итогам показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, вторая позиция — у его напарника Льюиса Хэмилтона, третье время — у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
Даниил Квят на «Альфа Таури» показал 12-е время, его напарник Пьер Гасли стал четвёртым. Сессия была остановлена за минуту до окончания таймера из-за проблемы с обломком дренажного люка.
Формула-1. Гран-при Португалии. Третья тренировка
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.16,654
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,026
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,158
4. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,276
5. Александер Албон («Ред Булл») — +0,463
6. Шарль Леклер («Феррари») — +0,575
7. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,584
8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,643
9. Ландо Норрис («Макларен») — +0,824
10. Эстебан Окон («Рено») — +1,012
11. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,031
12. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,066
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,268
14. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,281
15. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,378
16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,446
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,547
18. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,633
19. Николас Латифи («Уильямс») — +1,743
20. Ромен Грожан («Хаас») — +1,800
- 24 октября 2020
-
14:15
-
14:07
-
12:55
-
12:05
-
10:39
-
10:00
-
09:58
-
01:04
- 23 октября 2020
-
23:20
-
22:59
-
21:46
-
21:45
-
21:36
-
21:17
-
21:09
-
21:01
-
20:53
-
20:41
-
20:40
-
20:20
-
20:14
-
20:12
-
19:55
-
19:53
-
19:46
-
18:46
-
18:01
-
16:59
-
16:46
-
15:22
-
14:36
-
13:54
-
13:36
-
12:23
-
12:19