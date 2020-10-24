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Боттас — лучший в третьей практике Гран-при Португалии, Квят — 12-й

Боттас — лучший в третьей практике Гран-при Португалии, Квят — 12-й
Авто / Формула-1 0

На автодроме в Портимане завершилась третья свободная тренировка Гран-при Португалии. Лучшее время по её итогам показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, вторая позиция — у его напарника Льюиса Хэмилтона, третье время — у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Даниил Квят на «Альфа Таури» показал 12-е время, его напарник Пьер Гасли стал четвёртым. Сессия была остановлена за минуту до окончания таймера из-за проблемы с обломком дренажного люка.

Формула-1. Гран-при Португалии. Третья тренировка

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.16,654
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,026
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,158
4. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,276
5. Александер Албон («Ред Булл») — +0,463
6. Шарль Леклер («Феррари») — +0,575
7. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,584
8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,643
9. Ландо Норрис («Макларен») — +0,824
10. Эстебан Окон («Рено») — +1,012
11. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,031
12. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,066
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,268
14. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,281
15. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,378
16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,446
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,547
18. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,633
19. Николас Латифи («Уильямс») — +1,743
20. Ромен Грожан («Хаас») — +1,800

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