Боттас — лучший в третьей практике Гран-при Португалии, Квят — 12-й

На автодроме в Портимане завершилась третья свободная тренировка Гран-при Португалии. Лучшее время по её итогам показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, вторая позиция — у его напарника Льюиса Хэмилтона, третье время — у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.



Даниил Квят на «Альфа Таури» показал 12-е время, его напарник Пьер Гасли стал четвёртым. Сессия была остановлена за минуту до окончания таймера из-за проблемы с обломком дренажного люка.



Формула-1. Гран-при Португалии. Третья тренировка



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.16,654

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,026

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,158

4. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,276

5. Александер Албон («Ред Булл») — +0,463

6. Шарль Леклер («Феррари») — +0,575

7. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,584

8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,643

9. Ландо Норрис («Макларен») — +0,824

10. Эстебан Окон («Рено») — +1,012

11. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,031

12. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,066

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,268

14. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,281

15. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,378

16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,446

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,547

18. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,633

19. Николас Латифи («Уильямс») — +1,743

20. Ромен Грожан («Хаас») — +1,800