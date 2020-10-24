Старт квалификации Гран-при Португалии отложен на тридцать минут, сообщил в «Твиттере» журналист Крис Медланд. Как сообщает Медланд, на трассе продолжается ремонт дренажной системы.
Напомним, третья тренировка Гран-при Португалии была завершена досрочно. Причиной появления красных флагов стала поломка дренажной системы после того, как Себастьян Феттель проехал по люку.
Таким образом, квалификация двенадцатого этапа сезона-2020 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Португалии — начнётся в 16:30 мск.
После одиннадцатого этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 14 очков и находится в общем зачёте на 14-й позиции.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Португалии. Онлайн-трансляция квалификации
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