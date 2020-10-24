Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Португалии Формулы-1, Квят — 13-й

На автодроме в Портимане завершилась квалификация Гран-при Португалии Формулы-1. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место у его напарника Валттери Боттаса, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не сумел пробиться в третий сегмент квалификации и показал тринадцатое время. Его напарник Пьер Гасли стал девятым.

Гран-при Португалии. Квалификация



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.16,652

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,102

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,252

4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,438

5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,571

6. Александер Албон («Ред Булл») — +0,785

7. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,868

8. Ландо Норрис («Макларен») — +0,873

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,151

10. Даниэль Риккардо («Рено»)



Не вышли в третий сегмент:



11. Эстебан Окон («Рено») — 1.17,614

12. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.17,626

13. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.17,728

14. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.17,788

15. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.17,919



Не вышли во второй сегмент:



16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.18,201

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.18,323

18. Ромен Грожан («Хаас») — 1.18,364

19. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.18,508

20. Николас Латифи («Уильямс») — 1.18,777.