Хэмилтон — после поула на ГП Португалии: по-настоящему хардкорная трасса

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от победы в квалификации Гран-при Португалии, назвав трассу в Портимане «по-настоящему хардкорной».

«Не могу передать словами, насколько сегодня было тяжело. Да, у нас отличный болид, но, проходя круг, сходишь с ума. Валттери был очень быстр на протяжении всего уик-энда, он выиграл все сессии. Так что я просто копал и копал, чтобы прибавить.

В итоге принял решение проехать три круга, чтобы превзойти его время. Последний круг становился лучше и лучше. Но трасса по-настоящему хардкорная. Есть участки, на которых просто не видишь куда едешь. Временами просто смотришь в небо. Это по-настоящему одна из самых сложных трасс", — приводит слова британца Sky Sports.