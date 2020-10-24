Феттель: Леклер пилотирует в другой лиге

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Феррари» Себастьян Феттель после неудачной квалификации Гран-при Португалии признал, что его напарник по команде Шарль Леклер пилотирует в «другой лиге». Немец показал в квалификации пятнадцатое время, в то время как Леклер стал четвёртым.

«Речь не о том, чтобы опередить Леклера. Он далеко впереди. Это другая лига. Я испробовал всё. На данный момент не могу сделать больше.

После первой попытки у меня были хорошие ощущения от машины, но во второй попытке шины не прогревались совсем. Я заблокировал колёса в третьем повороте, и круг был испорчен. Не знаю, почему мне так сложно работать с резиной, ощущения всё время меняются", — приводит слова немецкого пилота Motorsport.