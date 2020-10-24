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Петров сложил полномочия стюарда Гран-при Португалии после известия о смерти отца

Петров сложил полномочия стюарда Гран-при Португалии после известия о смерти отца
Авто / Формула-1 0

Международная автомобильная федерация объявила, что российский гонщик Виталий Петров не будет исполнять обязанности стюарда Гран-при Португалии Формулы-1 в оставшейся части гоночного уик-энда на автодроме «Алгарве». Петров сложил полномочия после известия о гибели под Выборгом отца, Александра, скончавшегося в результате покушения.

«ФИА подтверждает, что по личным причинам стюард — гонщик Гран-при Португалии Формулы-1 Виталий Петров не будет продолжать исполнять обязанности в оставшейся части уик-энда. Мысли ФИА сейчас с Виталием и его семьёй.

Брунно Коррейя, пилот сейфти-кара в Формуле-Е и WTCR, займёт эту позицию», — гласит официальное заявление международной автомобильной федерации.

Под Выборгом в результате покушения застрелен отец Виталия Петрова
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