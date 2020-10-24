Албон: имена Переса и Хюлькенберга для меня ничего не значат

Пилот «Ред Булл» Александер Албон отреагировал на высказывания главы команды Кристиана Хорнера, который отметил, что у таиландца в запасе два этапа, чтобы проявить себя и снять с повестки вопрос о возможном увольнении из Милтон-Кинса.

«Знаю, что должен делать свою работу. В этом нет никакого секрета. Но чувствую, что прибавляю. Да, отставание в квалификациях ещё велико, но я собираю всё воедино. Мне просто нужен хороший и чистый уик-энд. Это важно.

Что касается слухов о Пересе и Хюлькенберге, это не моя проблема. Я уверен в себе. Их имена для меня ничего не значат. Сфокусирован на себе и работе с командой, чтобы добиться максимального результата", — приводит слова таиландского пилота «Ред Булл» GPblog.