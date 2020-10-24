Квят: если продолжу выступать в Ф-1 в следующем году – хорошо, если нет – значит, нет

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят ответил, как относится к тому, что «Ред Булл» может заменить Александера Албона на кого-то не из собственной гоночной программы, а на место самого россиянина пригласить Юки Цуноду.



«Меня вообще не беспокоит этот вопрос. Если я продолжу выступать в Формуле-1 в следующем году – хорошо, если нет – значит, нет. О других гоночных сериях не думал, в данный момент это не является моим приоритетом. Пока я не знаю, какое будущее меня ждёт. Я сделаю максимум возможного в оставшихся гонках сезона, а затем посмотрим. Полагаю, произойти может всё, что угодно. У меня нет никаких проблем с овалами. Я не думал об этом, но мне всегда нравился NASCAR.

Готов ли я к тому, что в достаточно молодом возрасте могу завершить гоночную карьеру? Я не говорил, что собираюсь завершать карьеру. А лишь о том, что ещё ничего не решено, произойти может всё, что угодно, поэтому надо бороться до конца. В оставшихся гонках я сделаю всё, на что способен, а затем приму решение, исходя из ситуации. Сейчас ещё рано что-то решать, но я могу позволить себе принять любое решение, и я этого не боюсь», — цитирует Квята F1News.