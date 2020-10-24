«Был человеком с большой буквы». Косаченко отреагировала на смерть отца Виталия Петрова

Бывший менеджер Виталия Петрова Оксана Косаченко прокомментировала гибель его отца, Александра. Косаченко и Петров-старший тесно общались большую часть гоночной карьеры Виталия.
«Это просто невероятная новость, вот уже несколько часов живу с ощущением какой-то пустоты. Александр Петрович был человеком с большой буквы, человеком, который любил своих детей. Всё, что делал, он делал ради детей. Соболезную его жене Марине, ребятам — Виталику и Сергею. Если чем-то им можно помочь, мы все готовы это сделать.
Александр Петрович для нас был образцом, образцовым отцом. В российский автоспорт он отдал сына. Если бы тогда Александр Петрович не увидел в Виталике тот потенциал, ничего бы, наверное, не получилось. И меня с Виталиком познакомил именно Александр Петрович», — приводит слова Косаченко ТАСС.
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