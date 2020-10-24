Экс-босс Петрова Булье выразил соболезнования Виталию и его семье
Бывший начальник Виталия Петрова в команде «Лотус-Рено» Эрик Булье выразил соболезнования первому российскому гонщику Формулы-1 в связи с гибелью под Выборгом его отца Александра.
«Опустошающие и ужасные новости. Мои соболезнования Виталию Петрову и его семье», — написал Булье в собственном твиттер-аккаунте.
Петров выступал под руководством Булье в 2010–2011 годах. В сезоне-2010 Виталий дебютировал в Формуле-1 и набрал первые очки, а на Гран-при Австралии 2011 года завоевал первый для россиян подиум в чемпионате мира, финишировав на третьей позиции. Булье руководил «Лотусом-Рено» до января 2014 года. Далее Эрик работал в «Макларене», а в последнее время является управляющим директором оргкомитета Гран-при Франции.
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