Мик Шумахер: я абсолютно готов к Формуле-1

Пилот Формулы-2 Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера, заявил, что чувствует себя полностью готовым к выступлениям в Ф-1.

«Чувствую себя абсолютно готовым к следующему шагу. Не секрет, что Формула-1 — моя мечта. Если представится возможность в Ф-1 в 2021 году, я, конечно же, не откажусь.

Не знаю, уйдёт ли из «Альфа Ромео» Райкконен. Что касается моего стиля пилотирования, то мне сложно об этом говорить. Многое зависит от машин. В Формуле-3 пилотируешь иначе, чем в Формуле-2. Так что пока сложно сказать, похож ли мой стиль на отцовский", — приводит слова молодого немца GrandPX.news.



По сведениям СМИ, Мик Шумахер в 2021 году займёт место в «Хаасе» или «Альфа Ромео».