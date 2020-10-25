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Следком возбудил дело о заказном убийстве отца экс-гонщика Ф-1 Виталия Петрова

Следком возбудил дело о заказном убийстве отца экс-гонщика Ф-1 Виталия Петрова
Авто / Формула-1 0

Вчера, 24 октября, под Выборгом (Ленинградская область) был застрелен муниципальный депутат и бизнесмен Александр Петров, отец первого в истории российского гонщика Формулы-1 Виталия Петрова.

Сегодня, 25 октября, стало известно, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил в связи с этим уголовное дело о заказном убийстве, сообщает официальный сайт ведомства.

Петрова-старшего, который находился на территории своего коттеджа, застрелили с противоположного берега реки. Личность снайпера не установлена.

Отметим, что Виталий Петров узнал о трагедии, будучи в Португалии. Россиянин был приглашён ФИА на роль стюарда на Гран-при Португалии Формулы-1. После новости о гибели отца он сложил полномочия.

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