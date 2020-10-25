Следком возбудил дело о заказном убийстве отца экс-гонщика Ф-1 Виталия Петрова
Вчера, 24 октября, под Выборгом (Ленинградская область) был застрелен муниципальный депутат и бизнесмен Александр Петров, отец первого в истории российского гонщика Формулы-1 Виталия Петрова.
Сегодня, 25 октября, стало известно, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил в связи с этим уголовное дело о заказном убийстве, сообщает официальный сайт ведомства.
Петрова-старшего, который находился на территории своего коттеджа, застрелили с противоположного берега реки. Личность снайпера не установлена.
Отметим, что Виталий Петров узнал о трагедии, будучи в Португалии. Россиянин был приглашён ФИА на роль стюарда на Гран-при Португалии Формулы-1. После новости о гибели отца он сложил полномочия.
- 25 октября 2020
-
13:39
-
12:00
-
11:47
-
10:53
-
09:49
-
00:44
-
00:39
- 24 октября 2020
-
23:10
-
22:29
-
22:16
-
21:31
-
21:16
-
21:09
-
20:57
-
20:38
-
20:32
-
19:56
-
19:39
-
19:34
-
19:20
-
19:08
-
18:28
-
18:04
-
17:36
-
16:52
-
16:11
-
15:50
-
14:58
-
14:15
-
14:07
-
12:55
-
12:05
-
10:39
-
10:00
-
09:58
Партнерский контент