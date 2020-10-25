Льюис Хэмилтон превзошёл рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед в Формуле-1

На трассе «Портиман» завершился Гран-при Португалии. Его победителем стал пилот «Мерседеса» шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.



Эта победа стала 92-й для британского пилота. Таким образом, Хэмилтон превзошёл рекорд семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера по количеству побед в гонках Гран-при. На счету Шумахера 91 победа.



Михаэль Шумахер одержал свою первую победу на Гран-при Бельгии 1992 года, а последнюю — на Гран-при Китая 2006 года. Хэмилтон первую победу одержал в свой дебютный сезон — на Гран-при Канады-2007.



Второе место по итогам гонки Гран-при Португалии занял напарник Хэмилтона Валттери Боттас, третьим финишировал Макс Ферстаппен.



Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 19-м, в ходе гонки получив штраф в пять секунд за нарушение лимитов трассы. Напарник Квята Пьер Гасли стал шестым.