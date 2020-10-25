Хэмилтон увеличил отрыв от Боттаса до 77 очков

На трассе «Портиман» завершился Гран-при Португалии. Его победителем стал Льюис Хэмилтон, одержавший 92-ю победу в карьере и ставший рекордсменом по количеству побед в Формуле-1. Второе место занял его напарник Валттери Боттас, третьим финишировал Макс Ферстаппен.
Даниил Квят в гонке в Португалии не набрал очков.
Формула-1. Общий зачёт
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 256 очков
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 179 очков
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 162 очка
4. Даниэль Риккардо («Рено») — 80 очков
5. Шарль Леклер («Феррари») — 75 очков
6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 74 очка
7. Ландо Норрис («Макларен») — 65 очков
8. Александер Албон («Ред Булл») — 64 очка
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 63 очка
10. Карлос Сайнс («Макларен») — 59 очков
11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 57 очков
12. Эстебан Окон («Рено») — 40 очков
13. Себастьян Феттель («Феррари») — 18 очков
14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 14 очков
15. Нико Хюлькенберг (Рейсинг Пойнт) — 10 очков
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 3 очка
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 2 очка
18. Ромен Грожан («Хаас») — 1 очко
19. Кевин Магнуссен («Хаас») — 0 очков
20. Николас Латифи («Уильямс») — 0 очков
21. Джордж Расселл («Уильямс») — 0 очков.
Кубок конструкторов
1. «Мерседес» — 435 очков
2. «Ред Булл» — 226 очков
3. «Рейсинг Пойнт» — 126 очков
4. «Макларен» — 124 очка
5. «Рено» — 119 очков
6. «Феррари» — 93 очка
7. «Альфа Таури» — 77 очков
8. «Альфа Ромео» — 5 очков
9. «Хаас» — 3 очка
10. «Уильямс» — 0 очков.
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