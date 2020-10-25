Хэмилтон увеличил отрыв от Боттаса до 77 очков

На трассе «Портиман» завершился Гран-при Португалии. Его победителем стал Льюис Хэмилтон, одержавший 92-ю победу в карьере и ставший рекордсменом по количеству побед в Формуле-1. Второе место занял его напарник Валттери Боттас, третьим финишировал Макс Ферстаппен.



Даниил Квят в гонке в Португалии не набрал очков.



Формула-1. Общий зачёт



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 256 очков

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 179 очков

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 162 очка

4. Даниэль Риккардо («Рено») — 80 очков

5. Шарль Леклер («Феррари») — 75 очков

6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 74 очка

7. Ландо Норрис («Макларен») — 65 очков

8. Александер Албон («Ред Булл») — 64 очка

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 63 очка

10. Карлос Сайнс («Макларен») — 59 очков

11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 57 очков

12. Эстебан Окон («Рено») — 40 очков

13. Себастьян Феттель («Феррари») — 18 очков

14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 14 очков

15. Нико Хюлькенберг (Рейсинг Пойнт) — 10 очков

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 3 очка

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 2 очка

18. Ромен Грожан («Хаас») — 1 очко

19. Кевин Магнуссен («Хаас») — 0 очков

20. Николас Латифи («Уильямс») — 0 очков

21. Джордж Расселл («Уильямс») — 0 очков.



Кубок конструкторов



1. «Мерседес» — 435 очков

2. «Ред Булл» — 226 очков

3. «Рейсинг Пойнт» — 126 очков

4. «Макларен» — 124 очка

5. «Рено» — 119 очков

6. «Феррари» — 93 очка

7. «Альфа Таури» — 77 очков

8. «Альфа Ромео» — 5 очков

9. «Хаас» — 3 очка

10. «Уильямс» — 0 очков.