Хэмилтон — о рекорде: мне потребуется время, чтобы осознать это

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу на Гран-при Португалии, которая позволила ему превзойти рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед в чемпионате.



«Сегодня был тяжёлый день, это связано с температурой. У меня был отличный старт, но затем в седьмом повороте возникла избыточная поворачиваемость. Мне нужно было попробовать защититься от атак Валттери, но я решил, что вернусь в борьбу позже, и это было то, что мне удалось сделать.



Я никогда не мог и мечтать оказаться там, где нахожусь сегодня. Когда я решил прийти в эту команду, у меня не было под рукой шара судьбы, но в итоге я здесь и должен сказать, что делаю всё, чтобы продолжать получать удовольствие от каждого проведённого здесь дня. Мне потребуется время, чтобы осознать это. Я всё ещё атаковал, когда пересёк черту, мысленно я по-прежнему в гоночном режиме. Сложно подобрать верные слова в настоящий момент», — приводит слова Хэмилтона SkySports.