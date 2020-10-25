Квят объяснил провал на первом круге Гран-при Португалии
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал свои проблемы после старта Гран-при Португалии Формулы-1, когда за первый круг он откатился с 13-й стартовой позиции на 19-ю. Квят опережал лишь Серхио Переса, чью машину развернуло после контакта с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. В итоге Даниил Квят финишировал в гонке на 19-м, последнем месте.
«Думаю, на первом круге с шинами было что-то не так, они были очень холодными. Нужно ещё со всеми это обсудить, но у меня вообще не было сцепления, и я оказался практически последним к концу первого круга. После этого всё стало очень сложно, гонка получилась непростой», — заявил российский гонщик в интервью пресс-службе «Альфа Таури».
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