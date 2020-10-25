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Марко сообщил, что Гасли останется в «Альфа Таури» в сезоне-2021

Марко сообщил, что Гасли останется в «Альфа Таури» в сезоне-2021
Авто / Формула-1 0

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что французский гонщик Пьер Гасли продлил контракт с «Альфа Таури» на сезон-2021. При этом имя второго пилота Марко пообещал назвать не позднее Гран-при Бахрейна.

«В „Альфа Таури“ будет выступать Гасли, второй пилот будет объявлен самое позднее после Гран-при Бахрейна. Алексу нужно больше стабильности. Иногда он не так много отстаёт от Макса, а иногда между ними целая пропасть. Пока он прогрессирует — он наш пилот. Мы никуда не торопимся», — сказал Хельмут Марко перед гонкой Гран-при Португалии в фире телеканала RTL.

По итогам Гран-при Португалии Пьер Гасли финишировал на пятой позиции, Александер Албон на «Ред Булл» не смог набрать очков.

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