Гасли: ощущения от финиша на пятом месте — почти как от победы

Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал финиш на пятом месте в гонке Гран-при Португалии Формулы-1.



«Я действительно наслаждался этой гонкой! Она была очень увлекательной внутри кокпита, было много весёлых моментов с плотными сражениями на трассе. У меня были очень хорошие ощущения на шинах „софт“, я сумел хорошо ими распорядиться на старте гонки, и когда у других начались проблемы, я сумел атаковать и опередить „Рено“ и „Макларены“, а в конце — «Рейсинг Пойнт».



Для нас, команды-середняка, ощущения от финиша на пятом месте позади трёх топ-команд — почти как от победы, так что я очень доволен результатом. Особенно после столь напряжённой работы парней ночью в пятницу, когда они построили для меня полностью новую машину. Осень рад, что принёс им этот пятый результат", — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».