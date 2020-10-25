Гасли: ощущения от финиша на пятом месте — почти как от победы

Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал финиш на пятом месте в гонке Гран-при Португалии Формулы-1.
«Я действительно наслаждался этой гонкой! Она была очень увлекательной внутри кокпита, было много весёлых моментов с плотными сражениями на трассе. У меня были очень хорошие ощущения на шинах „софт“, я сумел хорошо ими распорядиться на старте гонки, и когда у других начались проблемы, я сумел атаковать и опередить „Рено“ и „Макларены“, а в конце — «Рейсинг Пойнт».
Для нас, команды-середняка, ощущения от финиша на пятом месте позади трёх топ-команд — почти как от победы, так что я очень доволен результатом. Особенно после столь напряжённой работы парней ночью в пятницу, когда они построили для меня полностью новую машину. Осень рад, что принёс им этот пятый результат", — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».
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