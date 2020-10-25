«Плохая гонка». Квят прокомментировал финиш на последней позиции

Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал финиш на 19-м месте в гонке Гран-при Португалии.



«Это была плохая гонка. Особенно ничего не мог сделать после первого круга, когда я уже оказался на очень плохой позиции. Было довольно трудно — с шинами что-то было не так, они словно недостаточно прогревались, у меня просто были проблемы со сцеплением на первых нескольких кругах. Ветер тоже не облегчал ситуацию, но это нормально, подобные условия всегда непростые.



Иногда у тебя хорошие гонки, иногда — плохие, и вот эта была для меня плохой. Нам нужно проанализировать её и увидеть, что случилось на первых кругах с температурой шин, чтобы стать сильнее на следующей неделе», — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».