«Плохая гонка». Квят прокомментировал финиш на последней позиции
Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал финиш на 19-м месте в гонке Гран-при Португалии.
«Это была плохая гонка. Особенно ничего не мог сделать после первого круга, когда я уже оказался на очень плохой позиции. Было довольно трудно — с шинами что-то было не так, они словно недостаточно прогревались, у меня просто были проблемы со сцеплением на первых нескольких кругах. Ветер тоже не облегчал ситуацию, но это нормально, подобные условия всегда непростые.
Иногда у тебя хорошие гонки, иногда — плохие, и вот эта была для меня плохой. Нам нужно проанализировать её и увидеть, что случилось на первых кругах с температурой шин, чтобы стать сильнее на следующей неделе», — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».
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