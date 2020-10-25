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Ферстаппен — о столкновении с Пересом: повезло, что машина не получила повреждений

Ферстаппен — о столкновении с Пересом: повезло, что машина не получила повреждений
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги Гран-при Португалии, который он завершил на третьей позиции. На первом круге Ферстаппен столкнулся с гонщиком «Рейсинг Пойнт» Серхио Пересом.

«Старт сам по себе получился неплохим, но в третьем повороте у меня были небольшие проблемы, а затем Перес в четвёртом повороте не оставил мне достаточно места и вынудил меня выехать за пределы трассы. Не очень приятный момент, но, к счастью, я не получил повреждений на болиде.

У „Макларенов“ было хорошее сцепление с дорогой, мне было труднее прогревать шины. Я не хотел слишком рисковать, потому что мы знали, что быстрее „Макларенов“.

Когда мы вышли в рабочую температуру, всё прошло довольно хорошо, но в какой-то момент мягкие шины начали изнашиваться. Левое переднее потеряло кондиции, и я потерял много времени на круге. После этого у меня была уже своя гонка. В конце концов мы финишировали там, где и должны были», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.

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