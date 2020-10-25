Хорнер заверил, что Албона не уволят до конца сезона

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал выступление Александера Албона на Гран-при Португалии и заверил, что таиландец сохранит за собой место в команде по крайней мере до конца сезона.



«Очевидно, что для него это была сложная гонка. Нам нужно изучить все данные, всю информацию, чтобы попробовать понять, почему, к примеру, у него износ шин был существенно выше. Его заднее левое колесо [перед вторым пит-стопом] истёрлось до корда. Нужно многое изучить и понять. Очевидно, что ему нужно отыграться уже менее чем через неделю.



Осталось не так много гонок, наступает то время года, когда нужно начинать думать о следующем сезоне. Думаю, в течение следующих нескольких недель мы должны принять решение. Мы знаем, какие есть варианты.



Мы посвящены Алексу в этом году. Все в команде хотят, чтобы он доказал, что достоин места на следующий год. Он отличный парень, мы верим, что у него есть талант. Это всего лишь второй его год в Формуле-1. И это сложно. Психологически сложно, сложно против Макса. Прежде он показывал, что он может отыгрываться, и я правда надеюсь, что он сумеет отыграться после такого сложного уик-энда в следующие выходные в Имоле», — приводит слова Хорнера RaceFans.