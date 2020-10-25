Гасли надеется, что «будет вознаграждён» за высокие результаты

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли выразил надежду, что у него всё-таки есть шанс получить повышение от «Ред Булл» на фоне его результатов в нынешнем сезоне. Ранее советник «быков» Хельмут Марко подтвердил, что Гасли должен остаться в «Альфа Таури».



«Посмотрим, что будет насчёт следующего года. В конечном счёте это „Ред Булл“ решает, что они хотят делать с пилотами, а я лишь могу удостовериться, что хорошо выступаю. Однако в наши дни для получения места в Формуле-1 значение имеет не только скорость.



Решение не в моих руках. Я просто работаю, чтобы добиваться для команды хороших результатов. Я набрал для „Торо Россо“ больше очков, чем любой другой пилот, и я надеюсь, что буду в конечном счёте за это вознаграждён», — приводит слова Гасли GPBlog.

Марко сообщил, что Гасли останется в «Альфа Таури» в сезоне-2021