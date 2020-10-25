Боттас: не понимаю, почему у меня не было такого темпа, как у Хэмилтона

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги Гран-при Португалии, который он завершил на второй позиции.



«Первый круг прошёл довольно неплохо. Был небольшой дождь, что усложнило задачу, так что некоторые из пилотов на мягких шинах смогли нас пройти. Было здорово выйти в лидеры, но, честно говоря, после этого у меня просто не было темпа, и я не понимаю, в чём причина.



Конечно, я пытался защищаться от Льюиса, но учитывая ту скорость, с которой он ко мне приближался, я ничего не смог поделать. Как я уже сказал, я действительно не понимаю, почему у меня сегодня не было темпа. Я старался изо всех сил, но не мог ехать быстрее.



Я хотел продлить первый отрезок, чтобы перейти на „софт“ в конце гонки, но не думаю, что в конечном итоге это бы повлияло на мой результат», — приводит слова Валттери Боттаса RaceFans.