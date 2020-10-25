Вольф объяснил, почему «Мерседес» отказал Боттасу в разной с Хэмилтоном тактике

Глава автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф объяснил, почему командный мостик не поддержал предложение Валттери Боттаса поставить ему на финальный отрезок гонки Гран-при Португалии шины «софт», а не «хард», как у Льюиса Хэмилтона.



«Мы иногда делали такое, но это всегда было сложной ситуацией. Если вы просите лидирующего пилота надеть „хард“, потому что считаете, что это правильный выбор, а затем второй пилот начинает убеждать вас о другом, то очень трудно объяснить, почему мы избрали для машин разные варианты. Мы не хотим слишком сильно вмешиваться, но будут ситуации, где мы собираемся разрешить подобные решения.



Мы были вполне убеждены, что „хард“ лучше. Все данные с машин говорили, что „хард“ работает лучше „медиума“ и „софта“. Если вы посмотрите на Чеко и Эстебана в конце, то „софт“ вообще не работал. По факту в конце гонки это был наихудший состав. Мы были тверды в своём решении, потому что ожидали, что эти шины будут лучше», — приводит слова Вольфа Motorsport.