Расселл считает, что лагерь Переса распускает слухи ради давления на «Ред Булл»

Британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл предположил, что информация о его возможной замене на Серхио Переса могла появиться в СМИ с подачи менеджмента Серхио Переса.



«Думаю, что слухи были запущены лагерем Переса, который пытается оказать давление на другие команды выше по стартовой решётке. Потенциально речь идёт о месте в „Ред Булл“. Такова моя точка зрения. У меня есть контракт, мне не о чем беспокоиться, и я просто стараюсь концентрироваться на своей работе. Представители Dorilton были здесь, я поговорил с ними, и они сказали мне не беспокоиться, всё будет в порядке. У нас был небольшой разговор, после чего мы начали говорить о концовке сезона и следующем годе, о том, как они собираются продвигать команду вперёд — мне этого достаточно», — приводит слова Расселла Motorsport Week.