Ферстаппен: позади меня оказался Кими — я был шокирован. Вероятно, ему помог опыт в ралли

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал необычное развитие событий на первом круге Гран-при Португалии, когда Карлосу Сайнсу удалось пробиться в лидеры, а Кими Райкконен с 16-го места поднялся на шестое.



«Первый круг был катастрофой! У меня не было сцепления, а „Макларены“ внезапно просто летели. Я проиграл им позиции — но при этом не хотел рисковать слишком сильно, потому что обычно они не те, с кем мы сражаемся в гонке. Но очевидно, что на первом круге они были невероятны. Я постарался остаться в стороне от проблем, чуть успокоиться. Потом позади меня оказался Кими. Я был шокирован, потому что подумал: „Что вообще происходит?“ Кими летел. Вероятно, на первом круге ему помог опыт в ралли или что-то ещё, потому что это было впечатляюще. Должно быть, он шёл шестым? Но я удержал его позади, а потом всё успокоилось», — приводит слова Ферcтаппена GPBlog.