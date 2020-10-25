Сайнс — о прорыве в лидеры ГП Португалии: отец должен гордиться моими раллийными навыками

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал итоги Гран-при Португалии, который он закончил на шестой позиции.



«Это было захватывающе. Я действительно доволен этими первыми кругами. Думаю, моему папе должны были понравиться мои навыки ралли. Я увидел, как пошёл небольшой дождь, так что решил уделить больше внимания прогреву шин на формировочном круге. Думаю, это дало мне небольшое преимущество над конкурентами. Думаю, мой отец гордится мной, потому что он всегда говорит, что в таких условиях нужно сиять.



После шины начали серьёзно зерниться, и мы откатились назад. С этого момент началась история, как и в последних гонках. Много борьбы с шинами из-за зернения. Обидно, но это то, что есть. Думаю, это неплохой результат для зачёта чемпионата. Возглавив гонку, рассчитываешь удержаться хотя бы на четвёртом месте. Но сегодня у нас не было темпа из-за износа», — приводит слова Сайнса RaceFans.