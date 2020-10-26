Вольф – о контракте Хэмилтона: нужно продать множество вещей, чтобы собрать эти деньги!
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос, какова же сумма контракта Льюиса Хэмилтона, раз «Мерседес» до сих пор не может подписать соглашение с британским чемпионом Ф-1.
«Это огромная сумма. Мы должны продать множество вещей, чтобы собрать эти деньги! Например, право на переаренду наших зданий.
Кто бы мог подумать, когда мы приступили к проекту в 2013 году, что это приключение закончится таким невероятным количеством побед. Его абсолютная страсть и энергия, и всё, что он вкладывает в спорт. Талант, способности. Льюис выделяется в сравнении с другими», — приводит слова Вольфа GPFans.
Напомним, на Гран-при Португалии Льюис одержал свою 92-ю победу в Формуле-1, превзойдя рекорд семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера (91).
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