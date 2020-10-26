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Марценко: Квят слабо смотрится на фоне Гасли. В идеале «Ред Булл» нужен второй Ферстаппен

Марценко: Квят слабо смотрится на фоне Гасли. В идеале «Ред Булл» нужен второй Ферстаппен
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот мировой серии «Рено» Николай Марценко подвёл итоги Гран-при Португалии и прокомментировал слабый результат российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята и его шансы сохранить место в команде.

«Машина у Дани скользила весь уик-энд. Видимо, команда не справилась с этой проблемой. Им не удавалось заставить работать шины в необходимом температурном режиме. То есть они не прогреваются вовремя либо прогреваются задние шины, а передние нет, либо наоборот. Из-за этого дисбаланса ощущения от первых кругов не самые хорошие. Это вопрос настроек и стиля пилотирования. Только Даниил и его команда знают, конкретный ответ на вопрос о том, что пошло не так. Но если Гасли смог приехать в пятёрке, то машина явно не такая плохая, и француз заставляет шины в комбинации с этим шасси работать хорошо. Неприятно удивил и пятисекундный штраф Квята за нарушение границ трассы. Человеку с таким опытом в Формуле-1 должно быть обидно получать такое наказание.

Даня действительно слабо смотрится на фоне Гасли. Но здесь вопрос в том, насколько хороши другие пилоты программы «Ред Булл». Квят, к сожалению, не улучшает свои результаты, а в концовке сезона выглядит плохо. Возможно, у них будут пилоты не быстрее Квята, но в будущем эти гонщики имеют больший потенциал. В идеале, конечно, там нужен второй Ферстаппен или хотя бы гонщик, который будет ехать не хуже Гасли. К сожалению, будущее Квята и Алекса Албона в Ф-1 на данный момент видится не самым светлым. Вряд ли Даня будет выступать в системе «Ред Булл» на будущий год. А что касается других команд, то, допустим, в «Хаас» немало претендентов из Формулы-2, есть серьёзные ребята с большими деньгами. Например, Серхио Перес», — цитирует Марценко Sportbox.

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