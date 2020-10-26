В «Рейсинг Пойнт» заявили, что судейские решения на ГП Португалии опасны для спорта

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр прокомментировал борьбу своего пилота Серхио Переса с гонщиком «Альфа Таури» Пьером Гасли, за которую мексиканцу позже было вынесено предупреждение.



«Разве не этого хотят болельщики, упорная защита, хорошие гонки? Если мы начнём упрекать пилотов и наказывать их за жёсткую, но безопасную борьбу, к чему это приведёт наш спорт?

Они не столкнулись. Серхио шёл впереди, а не Гасли. Ему позволено совершать оборонительный манёвр. Вы не можете менять траекторию дважды, но один раз правила позволяют это сделать. Пьер сбросил газ, контакта не произошло. Так за что вынесено предупреждение?

Я хочу поднять этот вопрос. Это большая проблема. Когда я увидел этот момент, то подумал, что это была хорошая и упорная борьба.

Ферстаппен и Перес столкнулись на первом круге, и там было что изучить. Эпизод Гасли и Серхио обошёлся без аварии – жёсткая, но хорошая защита. Вы наказываете Чеко за второй момент, но когда кто-то сталкивается, вы ничего не предпринимаете? Два раза подряд. Леклер и Лэнс. Это был очень похожий момент. Происходит контакт, но никто не наказан. Либо мы будем последовательными, либо… мы должны это понять», — цитирует Зафнауэра GPFans.