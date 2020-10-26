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Хюлькенберг: жду звонка от Хельмута Марко

Хюлькенберг: жду звонка от Хельмута Марко
Авто / Формула-1 0

Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг ответил на вопрос, как обстоят дела с его возможным контрактом с командой «Ред Булл» на следующий сезон.

«Я жду звонка от Хельмута [Марко]», — заявил Нико в эфире RTL, его слова приводит GPBlog.

Также его попросили прокомментировать большую разницу между пилотами «Феррари» на Гран-при Португалии – Шарль Леклер финишировал на высоком четвёртом месте, а Себастьян Феттель замкнул призовую десятку.

«Это странно. Но об этом очень сложно судить со стороны. Мне немного непонятна эта ситуация», — добавил Нико.

Хюлькенберг в этом сезоне принял участие в трёх Гран-при, когда заменял пилотов «Рейсинг Пойнт» — дважды Серхио Переса и один раз Лэнса Стролла. Нико считается одним из кандидатов на замену Александера Албона в «Ред Булл» на следующий год.

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