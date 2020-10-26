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Расселл: не ожидал, что скажу такое после гонки, я чувствовал себя как Мальдонадо

Расселл: не ожидал, что скажу такое после гонки, я чувствовал себя как Мальдонадо
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал итоги Гран-при Португалии, в котором он провёл несколько сражений с соперниками и финишировал на 14-м месте.

«Это была хорошая гонка. Машина отлично себя показала. Темп был приличным, и я провёл несколько тревожных моментов позади Эстебана Окона, когда я пытался обогнать его и Алекса Албона. И ещё один — позади Антонио Джовинацци позже в гонке, когда я хотел пройти его в третьем повороте.

Это было похоже на манёвр Пастора Мальдонадо пять лет назад на «Ред Булл Ринге», когда он прошёл Макса Ферстаппена? Тогда я чувствовал себя немного похожим на Мальдонадо. Не ожидал, что скажу такое после этой гонки!» — приводит слова Расселла GPblog со ссылкой на Sky Sports.

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