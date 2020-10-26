Ветров: пусть Хэмилтон сядет в «Уильямс», тогда вручим ему корону. Шумахер сильнее

Автоспортивный менеджер, первый тренер Сергея Сироткина Николай Ветров прокомментировал тот факт, что, выиграв Гран-при Португалии, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон превзошёл рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед в Формуле-1.
«Эту победу одержал не Хэмилтон, а «Мерседес». Это понятно всем. Преимущество «Мерседеса» сейчас неоспоримо. При этом они ещё не показывают свой максимум. Все заслуги Льюиса нивелируются. Пусть он сядет в «Уильямс», тогда мы вручим ему корону. Шумахер, конечно, сильнее как гонщик. Люди же видят, что это не его заслуга. Да, он хороший пилот, ментально силён, рулит хорошо, но на этой машине… Я бы на его месте не занимался политическими делами по цвету кожи, а пришёл в «Уильямс» и приехал бы первым. Тогда бы все ему респектнули», — сказал Ветров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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