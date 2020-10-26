Палмер: гонка в Португалии — последний гвоздь в крышку гроба карьеры Албона

Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер поделился мнением о выступлении Александера Албона на Гран-при Португалии. Албон финишировал 12-м, проиграв круг напарнику по команде — Максу Ферстаппену.
«Это была просто ужасная гонка для Албона. На старте он откатился назад на „софте“, но затем он должен был прорваться вперёд, учитывая проблемы с резиной у Леклера и „Мерседесов“ на „медиуме“. Но в итоге Албон вылетел из десятки, а затем не совершал обгонов и финишировал 12-м.
Албон почти всю гонку был на хвосте у Райкконена и оказался не способен совершить даже попытку обгона. Напарник обогнал Алекса на круг. Алекс провёл худший уик-энд. Это его худшая гонка за „Ред Булл“ на данный момент. Думаю, его время заканчивается. Если „Ред Булл“ не найдёт у данных повреждений днища или других смягчающих обстоятельств, то эта гонка будет последним гвоздём в крышку гроба карьеры Албона в команде», — приводит слова Палмера PlanetF1.
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