Хэмилтон не мог атаковать в Португалии в полную силу из-за судороги

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что из-за судороги не мог пилотировать на последних кругах Гран-при Португалии в полную силу.



«На прямых я довольно часто поднимал ногу с педали газа. Ощущения были болезненными. Но мне пришлось справляться, нельзя проехать весь круг с поднятой ногой.



Я не очень много пил перед гонкой и думал, что могу столкнуться с обезвоживанием, когда садился в болид. Я никогда не пью во время гонки. В любом случае у меня появилась небольшая судорога.



Трасса требовательна к физическому состоянию — здесь много кочек, неровностей, нужно достаточно агрессивно действовать с педалью газа, отдыхать некогда. В последнем повороте я почувствовал ощущение растяжения, а потом сильную боль. Пришлось поднять ногу. Я не знал, что делать — мне было больно каждый раз, когда я нажимал на газ. На некоторых кругах было просто мучительно, но затем, похоже, адреналин взял верх», — приводит слова Льюиса Хэмилтона RaceFans.