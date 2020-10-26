Браун сравнил Леклера с Шумахером и Хэмилтоном

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун поделился мнением о пилоте «Феррари» Шарле Леклере.



«Шарль в очередной раз выступил уверенно, что даёт „Феррари“ мотивацию в процессе подготовки к следующему сезону. В команде понимают, что он способен показывать высокие результаты, но для этого нужно дать ему более конкурентоспособную машину. Когда пилот сталкивается с проблемной техникой, возможны два сценария. Либо пилот теряет мотивацию и начинает выступать ещё хуже, либо действует как Шарль, прилагая больше усилий и пытаясь показать максимум возможного, что очень помогает команде в сложные времена.



Пилота это закаляет, так что, когда он получает более быстрый болид, он начинает выступать намного лучше. Я замечал это в Михаэле Шумахере, который выигрывал гонки даже тогда, когда машина этого не позволяла. Так и становятся чемпионами. Такие же качества есть у Льюиса. Я помню, что он побеждал и за рулём не самой быстрой техники. Это же делает и Шарль в „Феррари“, — приводит слова Брауна официальный сайт Формулы-1.