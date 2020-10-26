Российская мотогонщица Нифонтова высказалсь против госфинансирования автоспорта

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова высказалась против государственного финансирования автоспорта.
«Это мнение человека, который не получает и никогда не получал финансирования из госбюджета, но при этом регулярно поднимался на подиум мировых соревнований с российским флагом.
Считаю, гонять/бегать/прыгать за деньги налогоплательщиков нельзя. Люди из далёких городов за выплаченные налоги ждут новые дороги, детские сады, школы, хорошую медицину и уж точно меньше всего им нужно, чтобы Нифонтова проводила время на «Дакаре», поднимая какой-то мифический престиж страны. Спорт, как шоу-бизнес, должен окупать себя сам, и вот именно тут государство должно изо всех сил помочь наладить процесс.
Вижу это так.
1. Снизить, а лучше совсем снять налоговое бремя:
с коммерческих детских спортивных авто- и мотошкол;
с компаний, заключающих спонсорские договоры со спортсменами и командами;
со спортсменов, зарегистрированных как ИП и ведущих коммерческую деятельность, связанную напрямую с профильным спортом;
с ввозимой в Россию гоночной техники.
2. Разработать систему поощрений для СМИ (налоговые льготы, дополнительное финансирование и т.п.), показывающих нерейтинговые спортивные мероприятия.
3. Законодательно запретить СМИ замазывать/скрывать логотипы спонсоров на экипировке спортсмена.
4. Разработать систему поощрений для рекламных агентств и компаний, выделяющих бесплатные рекламные площади для спортсменов и спортмероприятий.
На мой взгляд, эта помощь будет гораздо ценнее, чем вырванные деньги из бюджета. А самое главное, она запустит в успешное самостоятельное плавание большую автомотоспортивную машину, где всё будет зависеть только от нас», — написала Нифонтова в своём «инстаграме».
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