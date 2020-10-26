Норрис: рекорд Хэмилтона? Его машина должна выигрывать каждую гонку

Пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что для него ничего не значит рекорд Льюиса Хэмилтона по количеству побед в гонках Гран-при.
«Рад за него, но не более того. Для меня это ничего не значит. Он находится в машине, которая должна выигрывать каждую гонку. Льюису нужно победить лишь одного или двух соперников, вот и всё. Но он хорошо выступает и делает именно то, что от него требуется», — приводит слова Норриса RaceFans.
Напомним, Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии. Победа стала 92-й у британского пилота. Таким образом, Хэмилтон превзошёл рекорд семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера по количеству побед в гонках Гран-при. На счету Шумахера 91 победа.
Михаэль Шумахер одержал первую победу на Гран-при Бельгии 1992 года, а последнюю — на Гран-при Китая в 2006 году. Хэмилтон первую победу одержал в дебютный сезон — на Гран-при Канады-2007.
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