Брандл посоветовал Боттасу уйти из «Мерседеса»

Комментатор Sky Sports Мартин Брандл посоветовал Валттери Боттасу покинуть «Мерседес», если Льюис Хэмилтон подпишет многолетний контракт.



«В Португалии Боттас лидировал на всех тренировках и почти всю квалификацию — до финального сегмента. В этот момент Хэмилтон решил залить чуть больше топлива, проехать две попытки и последним кругом отобрать поул и отодвинуть Боттаса на грязную сторону решётки. Бедный Валттери. Если бы не Хэмилтон, он стал бы суперзвездой, но сейчас вынужден вновь отвечать на вопросы, что именно пошло не так. Мне неудобно брать у него интервью, смотреть в глаза и видеть угасающий адреналин и разочарование, видеть, как он ищет верные слова перед подиумом, где главный приз в очередной раз получает напарник.



Бороться с Льюисом можно только на равной по скорости машине. Если Льюис подпишет многолетний контракт, то Валттери стоит поискать себе другое место. Ради себя, собственной самооценки и мотивации. Он просил перед пит-стопом поставить ему шины, которые отличаются от выбора Хэмилтона, чтобы попытаться сделать что-то на последнем отрезке. Это было ошибкой, но даже при этом условии факт отказа со стороны команды раздражает», — написал Брандл в своей колонке на SkySports.