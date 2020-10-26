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Култхард: не понимаю, почему Хэмилтон ещё не получил рыцарское звание

Култхард: не понимаю, почему Хэмилтон ещё не получил рыцарское звание
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард выразил недоумение, что Льюис Хэмилтон до сих пор не получил рыцарского звания. Среди пилотов рыцарское звание получали лишь трое — Джеки Стюарт, Джек Брэбэм и Стирлинг Мосс.

«Не понимаю, как он ещё не получил это звание после стольких побед. Он является мировым послом Великобритании. Он гордо несёт флаг Объединённого Королевства над головой — при каждой возможности. Кто-нибудь знает причину, по которой не получил звание? Может быть, он сделал что-то, что сделало его неприемлемым в соответствии с текущими правилами рыцарства? Я думаю, он заслуживает этого больше, чем другие», — приводит слова Дэвида Култхарда Essentially Sports.

Напомним, Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии. Победа стала 92-й у британского пилота. Таким образом, Хэмилтон превзошёл рекорд семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера по количеству побед в гонках Гран-при. На счету Шумахера 91 победа.

Михаэль Шумахер одержал первую победу на Гран-при Бельгии 1992 года, а последнюю — на Гран-при Китая в 2006 году. Хэмилтон первую победу одержал в дебютный сезон — на Гран-при Канады-2007.

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